Росіяни обстріляли з РСЗВ Пологівський район, загинули три людини, ще троє поранені

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Град" Пологівський район Запорізької області, внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє - дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області. Війська рф завдали 5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці; 62 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку; 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку; 276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам'янського", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Так само, за інформацією Федорова, надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.