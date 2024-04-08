ППО знищила сім дронів над південними областями

Російські військові вночі атакували дронами південні області України, сили ППО на півдні знищили сім безпілотників: чотири на Одещині, два на Миколаївщині та один на Кіровоградщині, повідомляють Сили оборони півдня в телеграм-каналі в понеділок.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували кілька хвиль ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин", - зазначили в Силах оборони.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки є влучання в інфраструктурні об'єкти.

"На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали", - додали у відомстві.