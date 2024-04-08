8 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 775 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 775 RUSSIAN AGRESSION

8 квітня відзначають Міжнародний день конкурсу краси, День карликового бегемота, Міжнародний день буддизму, Міжнародний день ромів, Міжнародний день фен-шуй.

В Україні - День працівників військових комісаріатів, День Горицвіту весняного (Адоніса).

Православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти Іродіона та інших, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського.

День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів)

Військовий комісаріат відповідає за організацію мобілізації, облік, підготовку до служби, призов до армії тощо.

День Горицвіту весняного (Адоніса)

Горицвіт весняний занесено до Червоної книги України у 2009 р. Також його занесено до Додатку конвенції CITES (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення).

Горицвіт весняний - лікарська та декоративна рослина. Його заготівля для сушіння та викопування рослини з метою посадки в садах поставило рослину на межу зникнення. Також горицвіту дуже шкодить спалювання трави навесні.

Оскільки потреби в сировині адонісу значно перевищують природні запаси, стало необхідним розведення його в культурі. Промислові плантації горицвіту є в Криму, а також на деяких дослідницьких станціях.

Міжнародний день конкурсу краси

Міжнародний день конкурсу краси, що відзначається щорічно 8 квітня з 2018 року, вшановує відданість, талант і прагнення жінок, які беруть участь у конкурсах по всьому світу.

День карликового бегемота

День карликового бегемота - щорічна подія, присвячена одному з найменших і найбільш невловимих видів - карликовому бегемоту.

Міжнародний день буддизму

Дата святкування обрана на честь дня народження Будди Шак'ямуні - основоположника вчення. В Японії подія також називається Фестивалем квітів.

Міжнародний день ромів

Заснований 1990 року на 4 Всесвітньому конгресі ромів у Польщі. Дата святкування обрана на честь дати першого конгресу та ромського дня коней (прикрашання коней вінками)

Міжнародний день фен-шуй

Фен-шуй можна визначити як стародавню філософію або науку, яка виникла в Китаї приблизно 3 тисячі років тому.

Це складна система позиціонування будівель і предметів усередині них таким чином, щоб узгодити їхнє положення з духовними силами для отримання здоров'я і щастя. "Фен" у перекладі з китайської означає вітер, а "шуй" - вода. Разом стихії відповідають за потоки життєдайної енергії "ци", яка присутня абсолютно скрізь. Багато людей облаштовують свої оселі з дотриманням правил фен-шуй, сподіваючись гармонізувати своє життя.

Ще цього дня:

1904 - Велика Британія і Франція підписали угоду, названу "Сердечною угодою" (Антантою), що закінчила майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;

1906 - У Франкфурті зафіксовано першу смерть від хвороби Альцгеймера;

1913 - У Пекіні починає роботу перший китайський парламент;

1930 - Вийшов на київські екрани кінофільм О. Довженка "Земля";

1939 - Італія анексує Албанію. Король Зог зрікається престолу;

1940 - Початок акції НКВС із ліквідації польських військовополонених у Катинському лісі під Смоленськом;

1941 - У Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер "Кейптаун";

1942 - Грецький пароплав "Ендеранія" розбивається на камінні біля берегів Туреччини, загинуло 211 осіб;

1943 - У США заморожується зростання цін і зарплати;

1945 - Американські війська виявляють склади викрадених нацистами картин і золота в соляних шахтах Мюльгаузена;

1947 - Фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);

1962 - На референдумі французи схвалили Евіанські угоди, що надавали незалежність Алжиру;

1967 - Греки і турки відновлюють бойові дії поблизу Лімасола, Кіпр;

1971 - Відбувся перший Всесвітній конгрес ромів у Лондоні, який затвердив ромський гімн і прапор;

1990 - Над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор;

1990 - Створено благодійний Міжнародний фонд "Відродження" (українське відділення "Фонду Сороса");

1990 - У протоці Скагеррак сталася катастрофа з морським поромом "Скандинавіан стар", що прямував з Осло до Фредеріксгавна. Гине 170 осіб;

1992 - Американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;

1992 - Сербська громада в Боснії проголошує створення незалежної республіки;

1997 - Срібний долар 1804 року продається в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;

1999 - Ірак відкидає пропозиції ООН щодо продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;

1999 - Уряд Югославії оголошує про припинення бойових дій у Косово;

1999 - У ніч із 7 на 8 квітня: незадовго до опівночі авіаносець "Теодор Рузвельт" і ракетоносні крейсери НАТО, що базуються в Адріатичному морі, випускають кілька десятків крилатих ракет "Томагавк" по Белграду та інших районах Югославії;

2005 - похорон Папи Римського Івана Павла II, що став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства;

2014 - Початок активних боїв за Луганський аеропорт;

2014 - Припинення підтримки операційної системи Windows XP.

Церковне свято

Святий Руф жив у XIV ст., рятувався в Києво-Печерському монастирі. Де і коли він народився, з якої родини походив - немає відомостей. В обителі був прикладом для пісників, вирізнявся працьовитістю. Суворо дотримувався самітництва. Затвор - це подвижництво усамітнення в православному чернецтві.

Затворники - християнські подвижники (аскети), які добровільно відокремлювали себе від світу на ціле життя в печери і келії, щоб віддатися там постійній молитві.

Випадки виходу їх звідти бували вкрай рідкісними й зумовлювалися якимись вельми вагомими причинами, суспільними або приватними.

За чернечим звичаєм, Руф доручив себе Христу, намагався всією душею догодити Йому постом, молитвою, затвором у печері та іншими подвигами чернечого життя.

Святий Руф так і упокоївся в затворі. Його нетлінні мощі перебувають у Дальніх печерах. В акафісті всім печерським преподобним про нього сказано: "Радуйся, Руфе, бо ти взірцем стриманості й подвижництва був".

Іменини: Алла, Лариса, Гаврило, Василь