Еквадор здійснив наліт на посольство Мексики в Кіто

Поліція Еквадору увірвалася в посольство Мексики в Кіто, щоб заарештувати колишнього віцепрезидента за звинуваченням у корупції, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, у п'ятницю пізно ввечері важкоозброєні поліцейські в балаклавах увірвалися до посольства Мексики, щоб заарештувати Хорхе Гласа, колишнього віцепрезидента Еквадору, якого розшукують за звинуваченням в отриманні хабара.

Глас мешкає в посольстві з грудня, після того як попросив притулку в північноамериканській країні, який Мексика надала тільки в п'ятницю.

Еквадор, який на початку березня попросив у Мексики дозволу увійти до посольства, щоб затримати Гласа, стверджує, що пропозиція про притулок була "незаконною, оскільки, згідно з міжнародним правом, людям, яким висунуто звинувачення, притулок надаватися не повинен".

Мексика, президент якої Андрес Мануель Лопес Обрадор після рейду негайно призупинив відносини з Еквадором, заявила, що уважно вивчила справу Гласа.

Арешт завершив тиждень зростаючої напруженості між двома латиноамериканськими країнами, після того як Кіто оголосив мексиканського посла персоною нон грата.

Глас, який був віце-президентом в уряді Рафаеля Корреа з 2013 до 2017 року, був двічі засуджений у справах про корупцію, і зараз йому висунуто нові звинувачення в нецільовому використанні державних ресурсів. Востаннє його звільнили в листопаді 2022 року, але Гласу висунули нові звинувачення в нецільовому використанні коштів, зібраних для допомоги у відновленні прибережної провінції Манабі після руйнівного землетрусу 2016 року. У грудні його адвокати подали апеляцію на рішення судді відправити його назад до в'язниці, стверджуючи, що його життю може загрожувати небезпека, але її відхилили.

У суботу уряди всіх країн Латинської Америки, включно з Бразилією і Колумбією, що займають ліві позиції, та Аргентиною і Уругваєм, що займають праві позиції, виступили з різкою критикою арешту Гласа.

Міністерство закордонних справ Мексики заявило, що подасть скаргу до Міжнародного суду ООН, а уряд лівого президента Колумбії Густаво Петро заявив, що домагатиметься захисту прав Гласа в Міжамериканській комісії з прав людини, заявивши, що його право на притулок було "по-варварськи порушено".

Вашингтонська Організація американських держав заявила, що буде скликана сесія постійної ради організації для обговорення необхідності суворого дотримання міжнародних договорів.