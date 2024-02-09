Події

02:59 09.02.2024

Еквадор розглядає можливість відправки застарілої військової техніки в Україну

1 хв читати
Еквадор розглядає можливість відправки застарілої військової техніки в Україну

 Еквадор розглядає можливість передати США радянське озброєння, яке потім Вашингтон зможе віддати Україні, повідомив заступник держсекретаря США Кевін Салліван, повідомляє AFP у четвер, 8 лютого.

"Наскільки я розумію, еквадорський уряд ще вивчає це питання. Це угода з метою передати техніку українському уряду, який бореться з російським вторгненням на свою територію", - сказав Кевін Салліван.

Очікується, що Еквадор відправить до США 6 російських військових вертольотів, ракетні установки великої дальності та системи ППО. Місцеві ЗМІ повідомляють, що обладнання датується 1990-ми роками.

В обмін Еквадор отримає сучасну зброю для протистояння бандам наркоторговців.

Теги: #сша #україна #еквадор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:58 09.02.2024
Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

00:55 09.02.2024
РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура

РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура

00:20 09.02.2024
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту, що включає допомогу Україні

Сенат США підтримав розгляд законопроєкту, що включає допомогу Україні

22:50 08.02.2024
Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину - Держприкордонслужба України

Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину - Держприкордонслужба України

22:37 08.02.2024
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у грудні зросла на 37,6 тис.

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у грудні зросла на 37,6 тис.

20:50 08.02.2024
Кулеба закликав Еквадор приєднатися до Формули миру

Кулеба закликав Еквадор приєднатися до Формули миру

20:31 08.02.2024
Сенат США вирішив не припиняти розгляду законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю

Сенат США вирішив не припиняти розгляду законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю

19:56 08.02.2024
НАЗК внесло американського виробника вогнетривів Allied Mineral Product до переліку спонсорів війни

НАЗК внесло американського виробника вогнетривів Allied Mineral Product до переліку спонсорів війни

15:14 08.02.2024
Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

14:22 08.02.2024
Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Україна повернула з полону РФ ще 100 українців

Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі" - Зеленський

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

ОСТАННЄ

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

ГУР МО України подякувало ОАЕ за сприяння в поверненні військовополонених

На сайті президента оприлюднено укази про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗС України та призначення на цю посаду Сирського

У Херсонській області виявили тіла двох загиблих у згорілому автомобілі

Україна повернула з полону РФ ще 100 українців

Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження противника

Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі" - Зеленський

На лінії фронту за добу відбулося 52 бойових зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА