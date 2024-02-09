Еквадор розглядає можливість відправки застарілої військової техніки в Україну

Еквадор розглядає можливість передати США радянське озброєння, яке потім Вашингтон зможе віддати Україні, повідомив заступник держсекретаря США Кевін Салліван, повідомляє AFP у четвер, 8 лютого.

"Наскільки я розумію, еквадорський уряд ще вивчає це питання. Це угода з метою передати техніку українському уряду, який бореться з російським вторгненням на свою територію", - сказав Кевін Салліван.

Очікується, що Еквадор відправить до США 6 російських військових вертольотів, ракетні установки великої дальності та системи ППО. Місцеві ЗМІ повідомляють, що обладнання датується 1990-ми роками.

В обмін Еквадор отримає сучасну зброю для протистояння бандам наркоторговців.