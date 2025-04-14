Зеленський привітав президента Еквадора з переобранням на посаду

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Еквадору Даніеля Нобоа з переобранням.

"Україна цінує дружбу з Еквадором і розраховує вивести наші відносини на новий рівень. Ми працюємо над відкриттям Посольства України в Еквадорі. Це крок до більш тісної співпраці та спільного процвітання наших народів", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

Він побажав Нобоа подальших успіхів під час нового терміну на посаді.