Інтерфакс-Україна
Події
19:32 02.05.2025

Зеленський і президент Еквадору доручили командам працювати над можливістю укласти угоду про вільну торгівлю

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Зеленський і президент Еквадору доручили командам працювати над можливістю укласти угоду про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Еквадору Даніелем Нобоа, голови держав доручили своїм командам працювати над можливістю укласти угоду про вільну торгівлю.

"Говорив із президентом Еквадору Даніелем Нобоа. Особисто привітав із переобранням на посаду та подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

Голова держави наголосив, що цінує діалог, який є з Еквадором, а також розраховує на зміцнення співпраці між країнами.

"Еквадор зацікавлений у розвитку економічного партнерства з Україною та імпорті низки продовольчих товарів. Ми обговорили можливість укласти угоду про вільну торгівлю та домовилися, що наші команди працюватимуть над цим", - зазначив Зеленський.

Також сторони обговорили взаємодію у форматі Україна – Латинська Америка.

"Будемо працювати над кроками до ще більшого зближення", - додав Зеленський.

 

 

Теги: #еквадор #угода #зеленський

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