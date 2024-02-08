Події

20:50 08.02.2024

Кулеба закликав Еквадор приєднатися до Формули миру

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Кулеба закликав Еквадор приєднатися до Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою Міністерства закордонних справ Еквадору Габріелою Соммерфельд.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував міністру закордонних справ Соммерфельд за засудження Еквадором агресивної війни Росії проти України та солідарність з українським народом. Я запросив Еквадор приєднатися до Формули миру президента Зеленського як спосіб відновлення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України. Ми також дослідили шляхи подальшого зміцнення двостороннього співробітництва та збільшення торгівлі", - написав Кулеба у Х (колишньому Твіттері).

 

 

 

Теги: #мзс #розмова #еквадор

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