Кулеба закликав Еквадор приєднатися до Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою Міністерства закордонних справ Еквадору Габріелою Соммерфельд.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував міністру закордонних справ Соммерфельд за засудження Еквадором агресивної війни Росії проти України та солідарність з українським народом. Я запросив Еквадор приєднатися до Формули миру президента Зеленського як спосіб відновлення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України. Ми також дослідили шляхи подальшого зміцнення двостороннього співробітництва та збільшення торгівлі", - написав Кулеба у Х (колишньому Твіттері).