Влада Еквадору оголосила про "внутрішній збройний конфлікт" після того, як злочинці захопили телетрансляцію

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив про "внутрішній збройний конфлікт" у країні, наказавши правоохоронцям "нейтралізувати" кілька злочинних угруповань, обвинувачених у поширенні крайнього насильства в Еквадорі, повідомило CNN 9 січня.

"Указ було видано незабаром після того, як озброєні люди в капюшонах перервали пряму телетрансляцію - один із кількох інцидентів із застосуванням насильства, які сталися по всій країні у вівторок", - йдеться в повідомленні.

Також були помічені озброєні особи в лікарні Мальдонадо та університеті Гуаякіля.

Надзвичайний стан у країні було оголошено після втечі з в'язниці одного з високопоставлених лідерів банди. Країну стрясали вибухи, викрадення поліцейських і заворушення у в'язницях.

Як пише CNN, погіршення ситуації з безпекою в Еквадорі "багато в чому спричинене конкуруючими злочинними організаціями, які влаштовують жорстокі і часто публічні демонстрації насильства на вулицях і у в'язницях країни в боротьбі за контроль над маршрутами перевезення наркотиків".