Нетаньягу назвав умови завершення війни між Ізраїлем та Газою - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що він готовий завершити війну в Секторі Газа, але за певних умов, повідомляє видання The Guardian.

За словами Нетаньягу, він готовий закінчити війну на умовах, які забезпечать безпеку Ізраїлю, повернення заручників на вигнання з Гази керівництва ХАМАС.

Ізраїльський прем'єр заявив, що Газа має бути "повністю роззброєна", і Ізраїль буде "максимально використовувати" план президента США Дональда Трампа.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/may/21/israel-gaza-blockade-aid-hamas-netanyahu-middle-east-crisis-live-news-updates#top-of-blog