Військове протистояння Індії та Пакистану посилюється, є жертви – ЗМІ

Індія атакувала дев'ять об'єктів у Пакистані та пакистанському Кашмірі, в результаті чого загинуло щонайменше восьмеро людей, а Пакистан готує посилений удар у відповідь, повідомила агенція Reuters.

"Речник Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі виступив із заявою після того, як у середу Індія атакувала дев'ять об'єктів у Пакистані та пакистанському Кашмірі. За його словами, вісім пакистанців загинули, 35 отримали поранення і двоє вважаються зниклими безвісти", - повідомляє Reuters.

Натомість індійська влада не подала подробиць щодо характеру ударів, обмежившись заявою, що удару завдано по "терористичній інфраструктурі".

"Деякий час тому індійські збройні сили розпочали операцію Синдур (Sindoor), завдаючи ударів по терористичній інфраструктурі в Пакистані та окупованому Пакистаном Джамму і Кашмірі, звідки планувалися і спрямовувалися терористичні атаки проти Індії", - цитує Reuters заяву індійської сторони.

"Індійські телеканали показали відео вибухів, пожеж, великих шлейфів диму в нічному небі і людей, які тікали в декількох місцях в Пакистані і пакистанському Кашмірі. Агентство Reuters не змогло самостійно перевірити ці кадри", - зазначила Reuters у повідомленні.

Індійська медіа-компанія NDTV повідомила, посилаючись на власні джерела, що Індія застосувала проти Пакистану ракети SCALP французького виробництва та бомби Hammer з винищувачів Rafale.

Джерело: https://www.reuters.com/world/india-strikes-pakistan-with-missiles-pakistan-says-it-will-retaliate-2025-05-06/

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/multiple-loud-explosions-heard-pakistani-kashmir-reuters-witness-2025-05-06/