Трамп назвав ганьбою початок бойових дій між Індією і Пакистаном - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на початок бойових дій між Індією та Пакистаном, повідомляє кілька світових ЗМІ, зокрема Sky News, публікуючи відео початку брифінгу у Білому домі на платформі X.

"Це ганьба. Ми щойно дізналися про це, коли заходили до Овального кабінету. Гадаю, люди здогадувалися, що щось станеться, зважаючи на попередні події. Вони воюють вже дуже давно, знаєте. Воюють багато десятиліть. І навіть століть, якщо добре замислитися. Я просто сподіваюся, що це швидко закінчиться", - заявив Трамп.

Джерело: https://x.com/SkyNews/status/1919865268865491338