Події

23:13 07.04.2024

"Право і справедливість" перемогла на місцевих виборах у Польщі - результати екзит-полу IPSOS

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"Право і справедливість" перемогла на місцевих виборах у Польщі - результати екзит-полу IPSOS

У Польщі національно-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) перемогла на місцевих виборах, набравши 33,7% підтримки, свідчать дані екзит-полу IPSOS, повідомляє Reuters у неділю.

ПіС випередила "Громадянську коаліцію" (KO), у якої було 31,9 %. Інші партії, що входять до уряду, правоцентристський "Третій шлях" і "Лівіца", набрали 13,5% і 6,8% відповідно.

Як коментує Reuters, якщо результати підтвердяться, це зруйнує надії Туска на те, що його група КО посяде перше місце на виборах незалежно від своїх партнерів по правлячій коаліції.

Хоча ПіС і випередила KO, вона значно відстала від сукупного результату трьох груп, що входять до коаліційного уряду.

Поляки голосували, щоб обрати членів 16 регіональних зборів, склад яких приблизно відображає підтримку основних партій, а також тисячі місцевих радників і мерів.

Офіційні результати виборів представить Національна виборча комісія.

Теги: #вибори #польща #екзит_пол

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