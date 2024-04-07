"Право і справедливість" перемогла на місцевих виборах у Польщі - результати екзит-полу IPSOS

У Польщі національно-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) перемогла на місцевих виборах, набравши 33,7% підтримки, свідчать дані екзит-полу IPSOS, повідомляє Reuters у неділю.

ПіС випередила "Громадянську коаліцію" (KO), у якої було 31,9 %. Інші партії, що входять до уряду, правоцентристський "Третій шлях" і "Лівіца", набрали 13,5% і 6,8% відповідно.

Як коментує Reuters, якщо результати підтвердяться, це зруйнує надії Туска на те, що його група КО посяде перше місце на виборах незалежно від своїх партнерів по правлячій коаліції.

Хоча ПіС і випередила KO, вона значно відстала від сукупного результату трьох груп, що входять до коаліційного уряду.

Поляки голосували, щоб обрати членів 16 регіональних зборів, склад яких приблизно відображає підтримку основних партій, а також тисячі місцевих радників і мерів.

Офіційні результати виборів представить Національна виборча комісія.