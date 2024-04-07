Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених у Кринках

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста по допомогу у з'ясуванні обставин розстрілу українських військових біля села Кринки Херсонської області.

"Соцмережі сколихнуло ще одне відео цинічної розправи над полоненими українськими військовослужбовцями. Коли саме і де було скоєно злочин, наразі невідомо. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині. На відео видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у канаві, а російські окупанти навмисне їх розстрілюють", - вказав Лубінець у телеграм-каналі в неділю.

Лубінець повідомив, що вбивство військовополонених є "зухвалим порушенням Женевської конвенції" про поводження з військовополоненими і тяжким міжнародним злочином.

"Такі випадки, на жаль, не поодинокі і є системною практикою підступного ворога", - написав омбудсмен.

Так само Лубінець нагадав, що воєнні злочини не мають терміну давності. Тому світова спільнота "має дати Росії чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази".

"Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН і МКЧХ, щоб організації задокументували цей факт. Це має стати доказовою базою для трибуналу над злочинцями", - підсумував Лубінець.