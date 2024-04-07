Події

20:27 07.04.2024

Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, госпіталізовано місцеву жительку

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Мешканка селища Білозерка Херсонського району постраждала внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю і була госпіталізована в стані середньої тяжкості, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації.

"Унаслідок обстрілу постраждала 23-річна жінка, яка в цей час перебувала на вулиці. У стані середньої тяжкості її доставили в лікарню. У потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Жінці надають необхідну медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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