Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області, госпіталізовано місцеву жительку

Мешканка селища Білозерка Херсонського району постраждала внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю і була госпіталізована в стані середньої тяжкості, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації.

"Унаслідок обстрілу постраждала 23-річна жінка, яка в цей час перебувала на вулиці. У стані середньої тяжкості її доставили в лікарню. У потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Жінці надають необхідну медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.