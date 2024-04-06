СБУ перевіряє інформацію агентства "Слідство.Інфо"

Служба безпеки України (СБУ) вивчає інформацію, оприлюднену редакцією "Слідство.Інфо" сьогодні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.

"СБУ, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку. Про її результати буде повідомлено додатково. Окремо наголошуємо, що відповідно до закону, співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки або доручення щодо спілкування працівників ТЦК із журналістами", - зазначили у пресслужбі.

Редакція "Слідство.Інфо" звинуватила співробітників СБУ у використанні Територіального центру комплектування та соцпідтримки для тиску на ЗМІ. У своєму матеріалі вона розповіла про спробу СБУ мобілізувати її журналіста Євгена Шульгата нібито в помсту за його професійну діяльність. Зокрема, йдеться про розслідування щодо майна сім'ї глави департаменту кібербезпеки спецслужби Іллі Вітюка.