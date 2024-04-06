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19:38 06.04.2024

Україні потрібно 25 систем "Петріот" або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір

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Україні потрібно 25 систем "Петріот" або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір

Україні на майбутнє бажано мати 25 систем протиповітряної оборони "Петріот" або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір від російських атак, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Можу сказати: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем "Петріот" по шість-вісім батарей у кожній. Я ніколи про це не говорив. Проте не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це чудово знають. Навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти. Система "Петріот" або аналоги", - заявив Зеленський в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі телемарафону.

За словами президента, "це велика кількість, але й територія України дуже велика, враховуючи навіть регіони, куди не прилітає або майже не прилітає".

Як він зазначив, нестача ППО негативно позначається на захисті енергетичної інфраструктури, оскільки у Росії є ракети, проти яких бетонні захисні системи енергооб'єктів не працюють.

"Вони будуть добивати нашу енергосистему, і це їхнє бажання... І тут може спрацювати лише система "Петріот" або аналог. І тут нам доводиться вибирати, розумієте, який об'єкт захистити: один чи інший, це місто чи інше місто - в той чи інший момент. Тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися (систем ППО - ІФ-У), через відповідні пересування ви втрачаєте десь і швидкість, і захист", - сказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що на сьогодні в України запас ракет для ППО є, однак, з огляду на інтенсивність обстрілів з боку РФ, потрібно думати про те, що буде завтра.

"Завтра така інтенсивність може продовжитися, нам не вистачить. Якщо вони будуть щодня бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет. Це партнери теж знають. Ми розрахували, в які дати нам потрібні ці ракети. Ми розуміємо, скільки в середньому ми витрачаємо на добу на таку активізацію Росії. Ну, і такі процеси потрібно прискорити. Усе це коштує грошей. Ми працюємо", - підсумував президент.

 

 

Теги: #кількість #ппо #потреба

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