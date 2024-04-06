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16:03 06.04.2024

ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, який продавав РФ деталі для ВПК

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ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, який продавав РФ деталі для ВПК

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо підозрюваних з-поміж топменеджменту концерну, які продавали в РФ компоненти для військово-промислового комплексу.

"Уже після початку повномасштабного вторгнення ділки поставили до країни-агресора продукцію щонайменше на понад 160 млн грн", - повідомляє ДБР.

Як зазначається, у червні 2023 року співробітники Бюро затримали власників і топменеджмент концерну, зокрема організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена Партії регіонів. Діяльність самого концерну було заблоковано в листопаді 2022 року.

За інформацією ДБР, промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства Росії високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори і компресорні установки є компонентними частинами, які використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів "Молодец", що перебувають на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення в Росії. Крім того, вони використовуються у складі спеціальних броньованих поїздів, призначених для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони і супроводу військових ешелонів.

"Концерн посідав друге місце в постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україну продукції", - наголосили в ДБР.

До складу злочинної організації увійшли щонайменше 11 осіб серед менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян РФ, яким повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання - до 13 років позбавлення волі.

Щодо 4 фігурантів матеріали виділено в окреме провадження.

Щодо 7 підозрюваних процесуальний керівник визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для закінчення досудового розслідування та доручив слідчому повідомити підозрюваних і захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів справи.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Теги: #впк #розслідування #концерн #дбр

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