Події

08:02 06.04.2024

За добу Сили оборони ліквідували 790 окупантів, а також 24 танки противника

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За добу Сили оборони ліквідували 790 окупантів, а також 24 танки противника

За добу Сили оборони ліквідували 790 окупантів, 24 танки противника, 38 бронемашин, 41 артилерійську систему, 3 реактивні установки залпового вогню, 2 засоби ППО, 48 безпілотників, 1 крилату ракету, 75 одиниць авто та спецтехніки противника, повідомив про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 446690 (+790) осіб, танків - 7057 (+24) од, бойових броньованих машин - 13497 (+38) од, артилерійських систем - 11262 (+41) од, РСЗВ - 1032 (+3) од, засоби ППО - 749 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8895 (+48), крилаті ракети - 2060 (+1), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14992 (+70) од, спеціальна техніка - 1854 (+5)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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