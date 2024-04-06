6 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 773 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 773 RUSSIAN AGRESSION

6 квітня відзначають Міжнародний день спорту на благо миру і розвитку, Всесвітній день настільного тенісу, День людей із синдромом Борінга-Опіца, Міжнародний день асексуальності, Міжнародний день ходіння по вогню.

Православна церква вшановує пам'ять святого Євтихія, архієпископа Константинопольського.

Міжнародний день спорту на благо миру і розвитку

Святу ще не виповнилося й десяти років, проте його активно відзначає світова спільнота. Для цієї знаменної події було обрано дату 6 квітня.

Започатковано представниками ООН з метою звернути увагу людства на важливість спорту та спортивних змагань для розвитку і створення мирних відносин.

Всесвітній день настільного тенісу

Подію створила Міжнародна федерація настільного тенісу 2015 року. Тоді цей день спільно відзначили понад 50 країн. Дата святкування обрана на честь Дня спорту на благо розвитку та миру.

День людей із синдромом Боринга-Опіца

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про синдром Боринга-Опіца (BOS), рідкісне генетичне захворювання, яким вражені менш ніж 300 осіб у всьому світі.

Міжнародний день ходіння по вогню

Присвячений ритуалу ходіння по розпеченому вугіллю, який протягом століть використовували в різних культурах по всьому світу. Він символізує людську здатність долати страхи, приймати трансформацію і використовувати внутрішню силу.

Міжнародний день асексуальності

Міжнародний день асексуальності щорічно відзначають 6 квітня з метою підтримки асексуальних людей та обізнаності про асексуальність як важливу складову сексуальної орієнтації.

Мета події полягає в підвищенні обізнаності про існування асексуальних людей і для підтримки та розуміння їх у суспільстві.

Ще цього дня:

1909 - Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягли Північного полюса;

1917 - Початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;

1945 - Різанина в Горайці, винищення українського населення села Гораєць, здійснене підрозділами Другого Окремого Операційного батальйону Корпусу Внутрішньої Безпеки Польщі;

1992 - Міністри закордонних справ Росії, України, Румунії, Молдови ухвалили спільну декларацію про припинення вогню в Придністров'ї;

1992 - Майкрософт представила операційну систему Windows 3.1;

1994 - Початок геноциду в Руанді, після того, як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жувеналь Габ'ярімана та Бурунді Сіпрієн Нтар'яміра;

2005 - Президентом Іраку став Джалаль Талабані;

2016 - Нідерланди на консультативному референдумі відкинули асоціацію України та ЄС.

Церковне свято

День пам'яті святого Євтихія, архієпископа Константинопольського

Євтихій жив у VI столітті. Народився він у Фригії (Мала Азія). Навчав його дід-священик, а потім хлопець вирушив до Константинополя вивчати богослов'я.

Пізніше Євтихій прийняв чернечий постриг, а за деякий час став архимандритом усіх монастирів в області Аманасія. У 552 році Євтихія звели на патріарший престол. Будучи патріархом, він скликав П'ятий Вселенський Собор і ще раз засудив на ньому єресь.

Незабаром імперію сколихнуло нове лжевчення - його послідовники вважали, що плоть Христова до Його смерті була нетлінною. Святитель Євтихій викрив цю єресь, але віровідступників підтримав імператор Юстиніан. Він розгнівався і позбавив святителя сану патріарха. Євтихія відправили у заслання, де він невпинно молився - за його молитвами не раз звершувалися чудеса і зцілення. Лише через 12 років святитель знову повернувся на престол і був патріархом до самої смерті.

Іменини: Євтихій, Мефодій.