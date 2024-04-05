Україні потрібно більше систем ППО і ракет

Міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський у п'ятницю провели розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Разом із головнокомандувачем генерал-полковником Сирським провів чергову щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні атаки Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру. Я ще раз наголосив: Україні потрібно більше систем ППО і ракет", - написав Умєров у фейсбуці.

Він зазначив, що "ми повинні разом зупинити ворога вільного світу - і зробити це тут, в Україні".