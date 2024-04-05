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19:09 05.04.2024

Join UP! відкрив перше агентство за програмою франчайзингу в Польщі

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Join UP! відкрив перше агентство за програмою франчайзингу в Польщі

Один з найбільших українських туроператорів Join UP! відкрив перше агентство за програмою франчайзингу в Польщі, офіс працюватиме в Катовицях і стане сотим у франчайзинговій мережі компанії, повідомила її пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

Бренд Join UP! вийшов на польський ринок 2022 року як туроператор і почав співпрацювати з місцевими турагентами. Відкриття франчайзингового агентства стало наступним кроком посилення туристичного бренду на ринку.

"Зацікавленість у співпраці з нами на умовах франчайзингу в Польщі свідчить про високу довіру наших партнерів, яку ми здобули за понад рік роботи на новому ринку. Ми намагаємося підтримувати підприємців у всіх країнах, де ми працюємо, і надавати їм можливість будувати прибутковий бізнес разом з Join UP!", - коментує керівник відділу розвитку продажів Марина Дайнеко.

Крім того вона зазначила, що розвиток франчайзингової мережі за кордоном розширює доступ для українців до вже знайомого туристичного сервісу, створеного співвітчизниками.

Розвиток франчайзингової мережі є одним зі стратегічних векторів діяльності бренду. Цей напрям Join UP! стартував понад 10 років тому, станом на березень 2024 року мережа налічує 100 туристичних агентств, 33 з яких відкрилися після початку повномасштабного вторгнення. Офіс у Катовицях став другим закордонним за програмою франчайзингу (з 2017 функціонує в Молдові).

Як повідомила Дайнеко, середня вартість паушального (разового стартового) внеску в Україні становить 60 тис. грн (залежить від міста й регіону), найвищі - у Києві, у маленьких містах - близько 40 тис. Роялті (щомісячний платіж) становить від $50 до $125 на місяць, теж залежно від регіону.

У Польщі вартість паушального внеску - EUR2500, роялті - 0,5% від продажу турів Join UP! і 1% від продажу турів інших туроператорів.

На додаток до повного супроводу за франшизою, який надає бренд, запроваджуються також нові формати співпраці для залучення нових партнерів.

За словами Дайнеко, з початком повномасштабної війни кілька десятків франчайзингових агентств мережі в країні закрилися через окупацію та руйнування. Крім того, кардинально змінилася логістика подорожей Україною.

"Для збереження українського туристичного сектору в таких складних умовах украй важливо підтримувати та об'єднувати ринок. Для цього ми започаткували програму "Долучайся до українського" зі спрощеними умовами вступу в мережу Join UP! для агентів, які мають досвід роботи", - повідомила вона.

Сьогодні бренд Join UP! представлений на восьми ринках. У 2022 році компанії бренду з'явилися в Естонії, Латвії, Литві, Казахстані, Польщі та Румунії, зміцнилися позиції на ринку Молдови, де туроператор представлений уже кілька років. У планах на цей рік - вихід на ринки Чехії та Словаччини як туроператора.

Join UP! LLC створено 2013 року, статутний капітал - 72 млн 671 тис грн. За результатами 2023 року дохід зріс до 16 млн 639 тис. грн, що в 2,3 раза вище за результати 2022 року. Водночас компанія отримала в 1,8 раза більший чистий збиток розміром 234 млн 120 тис. грн проти 129 млн 486 тис. грн роком раніше.

Стратегічним партнером туроператорів, що працюють під брендом Join UP!, є SkyUp, разом вони входять до групи бізнесів UPfamily, кінцевими бенефіціарами якої є Юрій і Олександр Альби.

Теги: #польща #join_up

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