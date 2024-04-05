У Чернігівській області Зеленський вручив нагороди до другої річниці звільнення регіону

Під час свого візиту до Чернігівської області президент України Володимир Зеленський вручив нагороди військовим і цивільним за оборону та звільнення регіону від російських окупантів навесні 2022 року, повідомляє пресслужба президента.

"Мільйони наших людей билися проти ворога, рятували життя українців, не підкорялися російському злу та робили все, щоб Україна вистояла. Завдяки народному спротиву вдалося розвернути цю війну - зупинити загарбників і почати викидати їх із нашої рідної землі", - зазначив Зеленський.

Він також закликав присутніх завжди пам'ятати й бути вдячними всім українцям, які обрали для себе шлях захисту України та допомоги українській обороні. Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих героїв.

Зеленський вручив воїнам Збройних сил, Національної гвардії, поліцейським і прикордонникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні". Крім цього, президент нагородив медалями "За врятоване життя" рятувальників і медиків, які проявили мужність у спротиві окупантам на початку повномасштабного вторгнення. Також Зеленський присвоїв медпрацівникам почесне звання "Заслужений лікар України".

Волонтерці та підприємниці Оксані Коваленко було вручено нагороду президента України "Золоте серце", наголошується, що її підприємство єдине працювало під час блокади Чернігова й забезпечувало людей хлібом.