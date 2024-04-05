Офіс "Лікарів без кордонів" у Донецькій області повністю зруйновано внаслідок обстрілу РФ

У п'ятницю, 5 квітня, приблизно о 3:00 офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську Донецької області був атакований і повністю зруйнований.

"Наші колеги не зазнали ушкоджень. П'ятеро місцевих мешканців, які перебували поблизу офісу, дістали поранень", - повідомляє пресслужба "Лікарів без кордонів" у фейсбуці.

Організація засудила атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям на Донеччині, і закликала захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров'я.

"Атака на наш офіс - далеко не поодинокий випадок. Руйнування цивільної інфраструктури було характерною рисою цієї війни протягом тривалого часу", - заявив координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні Вінченцо Порпілья.