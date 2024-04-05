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16:22 05.04.2024

У попередньому порядку денному засідання Ради наступного тижня - законопроєкт про мобілізацію

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У попередньому порядку денному засідання Ради наступного тижня - законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада наступного тижня може розглянути в другому читанні законопроєкт про мобілізацію, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

"Надіслали попередній порядок денний на найближчий пленарний тиждень (10-11 квітня). Із законів тільки три питання: мобілізація (№10449), законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні правопорушення за порушення щодо мобілізації (№10379), законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб (№11079-1)", - написав Железняк у п'ятницю в телеграм-каналі.

У наступному пості в телеграмі Железняк зазначив, що до другого читання законопроєкту про мобілізацію ще немає остаточної порівняльної таблиці і комітет національної безпеки, оборони та розвідки продовжує працювати над законопроєктом.

"Комітет цей тиждень працює і, можливо, лише завтра (в суботу) буде фінальне засідання, де схвалять і комітетські правки, і всю таблицю до другого читання", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Теги: #мобілізація #законопроєкт

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