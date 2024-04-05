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13:06 05.04.2024

Розробники застосунку для військових "Армія+" готові пожертвувати термінами релізу на користь безпеки - заступниця міністра оборони

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Розробники мобільного застосунку для українських військовослужбовців "Армія+" залучають найкращих експертів на етапі конструювання та розробки для забезпечення захисту персональних даних військових, розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Безпека даних - це наш топ-пріоритет. І ми готові пожертвувати частково строками релізу на користь безпеки. Сенситивність цих даних є для нас першочергово важливим", - сказала Черногоренко в інтерв'ю "АрміяInform".

За її словами, сам мобільний застосунок є своєрідним запобіжником від витоків, "оскільки має специфічну архітектуру, що дає змогу захистити агрегацію даних щодо людини".

"Зараз ми окремо будемо робити комплексну систему захисту інформації по всіх канонах, підсилимо її додатковими заходами і зможемо захистити на належному рівні застосунок", - сказала заступниця міністра.

Черногоренко розповіла, що застосунок "Армія+" має стати центральним продуктом цифровізації ЗСУ. "Сюди ж має підтягуватися медична картка, зарплата - все, що є екосистемою для військовослужбовця. В "Армія+" також хочемо додати опцію евакуюватися - просто даєш сигнал - і тебе забирають на найближчий стабілізаційний пункт, наприклад, і надають необхідну медичну допомогу", - розповіла вона.

За словами заступниці міністра, найбільш критичним функціоналом застосунку будуть електронні рапорти. "Ми вважаємо, що електронні рапорти створять більш довірливі відносини між військовослужбовцями та їхніми командирами, а відмови або схвалення рапорту будуть більш предметними, ґрунтовними і доцільними. Тому рапорти - це наш ключовий продукт", - розповіла Черногоренко.

На запитання, коли можна чекати запуску застосунку, вона відповіла, що "ми хочемо зробити це максимально швидко". "Місяць не скажу, але робимо все, щоб це було якомога раніше. Щоб це була середина літа - а ми вже вийшли в реліз і могли дати можливість користуватись", - сказала Черногоренко.

 

Теги: #міноборони #армія

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