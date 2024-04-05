СБУ і Сили оборони атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області РФ, щонайменше 6 літаків знищено - джерело

Щонайменше шість літаків російських окупантів знищено та вісім пошкоджено внаслідок атаки на російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області, проведеної Службою безпеки України разом із військовими та Силами оборони, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в п'ятницю.

"На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24м, Су-34 - саме такі літаки РФ використовує для того, щоб скидати керовані авіабомби по позиціях Збройних сил України та прифронтових українських містах", - сказав співрозмовник агентства.

Він повідомив, що в результаті спільної спецоперації "знищено щонайменше шість літаків РФ, а ще вісім зазнали значних пошкоджень". Також, за словами співрозмовника, крім техніки, близько двох десятків російських військових були вбиті й поранені.

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", - зазначив він.