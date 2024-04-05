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08:15 05.04.2024

Росіяни за добу втратили 860 осіб

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Росіяни за добу втратили 860 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів, 15 танків, 73 бронемашини, 50 артсистем, 30 БПЛА, а також 65 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 445900 (+860) осіб, танків - 7033 (+15) од, бойових броньованих машин - 13459 (+73) од, артилерійських систем - 11221 (+50) од, РСЗВ - 1029 (+3) од, засоби ППО - 747 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8847 (+30), крилаті ракети - 2059 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14922 (+61) од, спеціальна техніка - 1849 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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