Посол Брінк впевнена, що Конгрес США підтримає законопроект щодо допомоги Україні

Посол США в Україні Бріджіт Брінк висловила впевненість, що Конгрес США підтримає законопроект щодо допомоги Україні, повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

"Я впевнена, що Конгрес США підтримає додатковий законопроект щодо України. Саме Конгрес вирішуватиме, коли це відбудеться. Але моя впевненість ґрунтується, що окрім президента США та адміністрації в України є двопартійна підтримка Конгресу", - сказала вона.

За її словами, візити американських делегацій (в Україну – ІФ-У) "ще більше відображають підтримку (США – ІФ-У) українського народу".

"Йдеться про боротьбу за свободу, щоб Росія та Путін не могли повторити щось подібне в інших місцях. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі за існування", - підсумувала Брінк.