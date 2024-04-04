Глави МЗС України та Болгарії обговорили безпеку в Чорному морі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Республіки Болгарія Марією Габріель, повідомляє пресслужба МЗС.

"Змістовна зустріч із моєю болгарською колегою Марією Габріель щодо шляхів подальшого розвитку нашого двостороннього співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Згідно з пресрелізом, Кулеба попросив очільницю болгарського МЗС передати подяку болгарському парламенту за ухвалення рішень на підтримку України.

"Міцне українсько-болгарське партнерство важливе для підтримки регіонального зміцнення безпеки в Чорному морі та збереження довгострокового миру в Європі", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.