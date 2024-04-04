Від початку 2024 року Міноборони України ухвалило понад 50 військових стандартів, зокрема стандартів НАТО

Від початку 2024 року в Україні ухвалено понад півсотні військових стандартів, які сприяють підвищенню ефективності Збройних сил України та інших складових Сил оборони, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у фейсбуці.

Зазначається, що серед них - стандарти НАТО, зокрема, щодо проведення тактичних сухопутних операцій, транспортного забезпечення перевезень, медичного забезпечення тощо.

"Україна чітко дотримується взятих на себе зобов'язань навіть в умовах широкомасштабної війни. Запровадження стандартів НАТО передбачено планом пріоритетних дій уряду до 2024 року. У рамках пакета Цілей партнерства України з НАТО нашій країні було запропоновано запровадити до 2025 року 219 стандартів Альянсу, 190 з яких Україна вже запровадила (ще 128 стандартів в ініціативному порядку)", - заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

До кінця 2024 року Міноборони планує прийняти ще близько 40 стандартів, рекомендованих Північноатлантичним союзом.