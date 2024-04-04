Події

21:08 04.04.2024

Від початку 2024 року Міноборони України ухвалило понад 50 військових стандартів, зокрема стандартів НАТО

1 хв читати
Від початку 2024 року Міноборони України ухвалило понад 50 військових стандартів, зокрема стандартів НАТО

Від початку 2024 року в Україні ухвалено понад півсотні військових стандартів, які сприяють підвищенню ефективності Збройних сил України та інших складових Сил оборони, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у фейсбуці.

Зазначається, що серед них - стандарти НАТО, зокрема, щодо проведення тактичних сухопутних операцій, транспортного забезпечення перевезень, медичного забезпечення тощо.

"Україна чітко дотримується взятих на себе зобов'язань навіть в умовах широкомасштабної війни. Запровадження стандартів НАТО передбачено планом пріоритетних дій уряду до 2024 року. У рамках пакета Цілей партнерства України з НАТО нашій країні було запропоновано запровадити до 2025 року 219 стандартів Альянсу, 190 з яких Україна вже запровадила (ще 128 стандартів в ініціативному порядку)", - заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

До кінця 2024 року Міноборони планує прийняти ще близько 40 стандартів, рекомендованих Північноатлантичним союзом.

 

 

 

Теги: #міноборони #стандарти #ефективність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 04.04.2024
Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний" або "непридатний" - Міноборони

Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний" або "непридатний" - Міноборони

15:11 02.04.2024
У Міноборони будують нову архітектуру закупівель продуктів харчування, що відповідає практикам НАТО - Кліменков

У Міноборони будують нову архітектуру закупівель продуктів харчування, що відповідає практикам НАТО - Кліменков

19:00 30.03.2024
За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

За три місяці 2024 року Міноборони України допустило до експлуатації в армії 80 видів озброєння

21:27 29.03.2024
Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України

Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України

20:22 28.03.2024
Міноборони України ініціювало законодавче визначення поняття "кібервійна"

Міноборони України ініціювало законодавче визначення поняття "кібервійна"

19:15 27.03.2024
Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

06:57 27.03.2024
У Міноборони створили департамент, який опікуватиметься закупівлями

У Міноборони створили департамент, який опікуватиметься закупівлями

16:32 25.03.2024
Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

Понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет збито з початку повномасштабного вторгнення - Міноборони України

21:11 23.03.2024
Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

17:31 20.03.2024
У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни ППО

Столтенберг після завершення зустрічі глав МЗС НАТО: Союзники перевірять свої запаси, щоб терміново надати Україні засоби ППО

Блінкен: Союзники по НАТО зроблять усе, що в їхніх силах, щоб Україна мала все необхідне для протистояння агресії РФ

Для України принципово важлива широка представленість на Саміті миру країн Латинської Америки - Зеленський

Росіяни обстріляли Нью-Йорк, двоє людей загинули, одна поранена

ОСТАННЄ

Глави МЗС України та Болгарії обговорили безпеку в Чорному морі

Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни ППО

Фінляндія продовжила закриття кордонів з РФ, включно з портами, відкритими раніше

У Херсонській області через пожежу, що виникла в результаті російського обстрілу, постраждали десять осіб

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак - Генштаб

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ і двох засобах ППО ворога

За добу ворог завдав два ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів із РСЗВ

Кулеба подякував Столтенбергу за готовність сприяти зусиллям щодо зміцнення ППО України

Міноборони: Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі вирішуватимуть, користуватися ним чи ні

УЗ у партнерстві з UNICEF планує запустити "сімейні вагони"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА