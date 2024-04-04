Кулеба подякував Столтенбергу за готовність сприяти зусиллям щодо зміцнення ППО України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час переговорів із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив на нагальності постачання в Україну більшої кількості батарей Patriot.

"Під час нашої зустрічі я подякував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за його невтомну роботу із забезпечення своєчасної та системної підтримки України", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністр також у розмові наголосив на невідкладності постачання в Україну більшої кількості батарей Patriot для захисту наших людей, енергетичної системи та економіки від російського повітряного терору.

"Я вдячний генеральному секретарю за його готовність сприяти зусиллям зі зміцнення повітряного щита України", - зазначив Кулеба.