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16:28 04.04.2024

Кулеба після Ради Україна-НАТО: Німеччина виконає аналіз наявних у світі Patriot для доставки в Україну

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Кулеба після Ради Україна-НАТО: Німеччина виконає аналіз наявних у світі Patriot для доставки в Україну

Німеччина ініціює аналіз усіх наявних у світі систем Patriot, так само як і інших систем ППО для того, щоб найближчим часом поставити їх в Україну для захисту повітряного простору.

"Німеччина як голова коаліції протиповітряної оборони ініціює негайний аналіз усіх наявних не тільки у союзників, а й у світі систем батарей Patriot та інших систем ППО, і того, що можна зробити, які комбінації побудувати, щоб ці батареї було поставлено в Україну", - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після завершення засідання Ради Україна-НАТО.

За словами міністра, під час засідання він "чітко позначив партнерам батареї, які, як ми переконані, доступні в країнах НАТО, і попросив не шукати відмовок: чому їх неможливо доставити, - а взяти й доставити".

"Нині виконуватиметься робота над цим питанням. Я не можу сказати конкретику, але зусилля, яких докладає президент і вся його дипломатична команда, завершаться, і я в цьому не сумніваюся, постачанням у доступному для огляду майбутньому нових систем ППО, зокрема Patriot, в Україну. Сьогодні колеги пережили шоковий стан, який їх змусить по іншому подивитися на цю проблему і дати результат", - додав він.

Кулеба розповів, що коли він їхав до Брюсселя, то "розумів одне, що я маю зосередитися на чомусь одному". "Тому я не говорив у деталях про те, чого ми очікуємо від Вашингтонського саміту, не говорив у деталях про снаряди. У нас є зараз одна фундаментальна проблема - це системи ППО, насамперед Patriot. Сьогодні я провів 15 двосторонніх зустрічей, і всі ці розмови розпочиналися так: "Я прошу вибачення, що зараз я буду вам ложечкою виїдати мозок, але прийшов час приймати рішення". І кожна моя розмова розпочиналася з Patriot. Не з абстрактних систем ППО, а з Patriot - ось він розміщується тут, чому ви його не можете нам передати, коли ви можете його передати. Ось так, як ви, журналісти, мене зараз мучите питанням, "у якому найближчому майбутньому будуть ці постачання", - ось так я сьогодні мучив усіх своїх колег", - деталізував він.

Міністр визнав, що для засідання Ради Україна-НАТО союзники готувалися до розмови з кількох питань. "Мета була в тому, щоб сфокусувати цю дискусію на підготовці саміту у Вашингтоні. Але я у своєму виступі говорив тільки про одне - Patriot для України. І це змінило фокус дискусії. Один із міністрів, дуже досвідчених, сказав, що це був найжорсткіший виступ міністра закордонних справ, який він чув у своєму житті. Я вибачився за те, що псую святковий настрій - день народження НАТО. Але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова. Ті міністри, які були в Україні й чули систему ППО, по-іншому реагують, ніж ті, які не були, не чули і бачать тільки в новинах те, що відбувається", - змалював він атмосферу минулого засідання.

Теги: #нато #кулеба #patriot

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