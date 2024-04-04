У Києві 2 квітня було зафіксовано рекорд швидкості вітру, а 3 квітня повторився попередній

У Києві у вівторок, 2 квітня, було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру, повідомляє Укргідрометцентр із посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"2 квітня в Києві максимальна швидкість вітру сягнула рекордних 19 м/с (68 км/год), що перевищило на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване 2018 року", - повідомляється на сторінці Укргідрометцентру у фейсбуці у четвер.

Водночас 3 квітня у столиці максимальна швидкість вітру сягнула рекордних для цього дня 18 м/с (65 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване в 1944 році.