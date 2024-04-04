ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн для колишнього радника Офісу президента України, якого підозрюють у створенні організованої групи (ОГ), причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів АТ "Укрзалізниця".

"4 квітня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави для колишнього радника Офісу президента України - керівника організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів під час воєнного стану", - повідомляють у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у четвер.

Термін дії запобіжного заходу - до 31 травня 2024 року включно. У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено відповідні процесуальні обов'язки.

Як стало відомо, йдеться про ексрадника Офісу президента Артема Шила. Офіційно агентству "Інтерфакс-Україна" цю інформацію не підтверджують.

Раніше антикорупційні органи викрили ОГ, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Зазначено, що ОГ було створено 2021 року для контролю над грошовими коштами УЗ. "Протягом червня-грудня 2022 року її керівник через підконтрольних посадовців "Укрзалізниці" забезпечив відбір заздалегідь визначеної компанії постачальником силових трансформаторів, інформували в прокуратурі.

Наразі керівника ОГ, співорганізатора й двох її учасників затримано.