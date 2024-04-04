В Україні в п'ятницю знову потеплішає, у низці областей пройде невеликий дощ

У західних областях України, а вдень і в Одеській, Вінницькій і Житомирській областях 5 квітня очікується невеликий, у Карпатах і Закарпатті помірний дощ, на решті території без опадів.

Вітер у п'ятницю очікується західний, південно-західний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних областях подекуди 0-2° морозу, вдень 11-16° тепла; на Закарпатті та в південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

У Києві 5 квітня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 5 квітня найвища температура вдень була +22,6° у 1946 р., найнижча вночі -7,5° у 1944 р.

У суботу, 6 квітня, вночі в Україні (крім заходу та півдня) без опадів; удень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°; на сході країни 1-6° тепла; вдень 13-18°.

У Києві вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.