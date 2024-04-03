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18:09 03.04.2024

В Україні з'явилася 3D-модель лаврських печер - Мінкультури

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В Україні з'явилася 3D-модель лаврських печер - Мінкультури

З ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики команда Skeiron, що спеціалізується на лазерному скануванні культурної спадщини, зробила 3D-модель печер, розташованих на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, віртуальна модель перебуває у вільному доступі, вона допоможе відновити об'єкт у разі руйнувань, а також сприятиме популяризації історії Києва.

"Печери, з яких у середині ХІ ст. розпочалося чернече життя і виник Києво-Печерський монастир, розташовані на глибині від 5 до 15 метрів, їхня загальна довжина становить майже 900 метрів. Створення віртуальної моделі печер має важливе значення для України, адже це пам’ятка архітектури, археології, історії та культури, де похований засновник монастиря Антоній, розміщуються мощі 125 святих, зокрема Нестора Літописця, іконописця Аліпія, лікаря Агапіта, Іллі Муромця та інших", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що віртуальна модель доступна на платформі Sketchfab за посиланням: https://sketchfab.com/skeiron/collections/kyiv-pechersk-lavra-4dbc5ba8c94d4c509f28a0e22c432003, деталізована зберігається на окремому сервері та доступна за індивідуальним запитом через [email protected].

Теги: #лавра #3d #мінкультури

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