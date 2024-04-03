Події

17:02 03.04.2024

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

1 хв читати
Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

Російські окупанти завдали ракетного удару по м. Селидове Покровського району Донецької області, внаслідок чого пошкоджено 12 багатоповерхових і вісім приватних житлових будинків, а також сім адміністративних будівель, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні окупанти обстріляли Селидове п’ятьма ракетами, попередньо "С-300". Унаслідок обстрілу пошкоджено сім адмінбудівель, 12 багатоповерхових і вісім приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих не надходило", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Очільник ОВА додав, що наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, на місці працюють комунальні служби.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 03.04.2024
Окупанти обстріляли міста та села Донецької області, поранено двох мирних жителів

Окупанти обстріляли міста та села Донецької області, поранено двох мирних жителів

09:32 03.04.2024
Окупанти за добу обстріляли Суми та 28 прикордонних сіл Сумщини й Чернігівщини

Окупанти за добу обстріляли Суми та 28 прикордонних сіл Сумщини й Чернігівщини

08:40 03.04.2024
Унаслідок нічних ворожих обстрілів на Харківщині є пошкодження, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Унаслідок нічних ворожих обстрілів на Харківщині є пошкодження, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:27 03.04.2024
У Херсонській області в результаті обстрілів за добу загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки - ОВА

У Херсонській області в результаті обстрілів за добу загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки - ОВА

08:15 03.04.2024
Дитина, поранена напередодні внаслідок ворожого обстрілу Харківської області, померла

Дитина, поранена напередодні внаслідок ворожого обстрілу Харківської області, померла

07:52 03.04.2024
Війська РФ за добу завдали близько 400 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Війська РФ за добу завдали близько 400 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

03:48 03.04.2024
Окупанти за минулу добу обстріляли 11 громад прикордоння Сумської області

Окупанти за минулу добу обстріляли 11 громад прикордоння Сумської області

23:47 02.04.2024
Окупанти ввечері вдарили з авіації по цивільній інфраструктурі в передмісті Сум

Окупанти ввечері вдарили з авіації по цивільній інфраструктурі в передмісті Сум

18:41 02.04.2024
Дорослий загинув, дитина поранена внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Харківської області

Дорослий загинув, дитина поранена внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Харківської області

17:54 02.04.2024
У Дніпрі через ракетну атаку пошкоджено будівлю навчального закладу, діти не постраждали - ОВА

У Дніпрі через ракетну атаку пошкоджено будівлю навчального закладу, діти не постраждали - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

Глава МЗС Чехії: Нам потрібно більше грошей на снаряди для України

Фінляндія не убачає причин для відправки своїх військ до України - президент

Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців - Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні з'явилася 3D-модель лаврських печер - Мінкультури

Верховний Суд звернувся до КС України щодо конституційності окремих приписів пенсійного законодавства

Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

Глава МЗС Чехії: Нам потрібно більше грошей на снаряди для України

НМТ буде проведено за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн - Міносвіти

Народну артистку України засуджено до 10 років в'язниці за колабораціонізм - прокуратура

Україна розраховує на досвід і сили Фінляндії у прискоренні будівництва укриттів

Зеленський висловив співчуття родині загиблої дитини та всім постраждалим унаслідок стрілянини в одній зі шкіл Фінляндії

Членство Фінляндії в НАТО було б неможливим без агресії Росії в Україні - Александр Стубб

Росія розуміє лише мову сили - Зеленський про удари по російській інфраструктурі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА