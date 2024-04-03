Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

Російські окупанти завдали ракетного удару по м. Селидове Покровського району Донецької області, внаслідок чого пошкоджено 12 багатоповерхових і вісім приватних житлових будинків, а також сім адміністративних будівель, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні окупанти обстріляли Селидове п’ятьма ракетами, попередньо "С-300". Унаслідок обстрілу пошкоджено сім адмінбудівель, 12 багатоповерхових і вісім приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих не надходило", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Очільник ОВА додав, що наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, на місці працюють комунальні служби.