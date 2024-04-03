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14:39 03.04.2024

Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

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Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александр Стубб, який прибув до Києва з візитом, підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, текст якої оприлюднено на сайті глави Української держави в середу.

"Цим документом Фінляндія формалізувала готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, зобов'язалася надавати довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблювати співпрацю з нашою країною в політичній, фінансовій, гуманітарній сферах і в напрямі реформ. Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону та критичної інфраструктури, а також здійснюватиме лікування українських військових. Крім того, документ містить потужні блоки щодо санкцій, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності", - йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Угода також свідчить про підтримку Фінляндією майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Угода діє протягом десяти років і посилює підтримку й захист України на шляху до членства в НАТО та ЄС. Її підписано на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої загалом приєдналися 32 держави. Україна вже уклала вісім двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Текст угоди доступний за посиланням: https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-ta-dovgostrokovu-p-90021

Теги: #стубб #угода #фінляндія #зеленський

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