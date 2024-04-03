Окупанти за добу обстріляли Суми та 28 прикордонних сіл Сумщини й Чернігівщини

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Суми та 23 селища й села Сумського, Охтирського та Шосткинського районів Сумської області, а також п'ять сіл у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці середу вранці.

Водночас повідомляється, що внаслідок скидання керованої авіабомби на селище Краснопілля Сумського району пошкоджено кілька будівель. Про руйнування в інших місцях не повідомляють.

Окупанти здійснювали обстріли з мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, багаторазово скидали боєприпаси з дронів, авіабомби та авіаракети з вертольота. Загалом протягом доби зафіксовано 42 обстріли (223 вибухи) з різних видів озброєння.