Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів і 30 артилерійських систем

Українські воїни за минулу добу знищили 710 окупантів, 11 танків, 18 бронемашин, 30 артилерійських систем. 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 17 безпілотників, 1 крилату ракету, 36 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в середу, 3 квітня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 444370 (+710) осіб, танків - 7009 (+11) од, бойових броньованих машин - 13368 (+18) од, артилерійських систем - 11142 (+30) од, РСЗВ - 1025 (+2) од, засоби ППО - 745 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8796 (+17), крилаті ракети - 2059 (+1), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14813 (+30) од, спеціальної техніки - 1838 (+6)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.