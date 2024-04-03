Події

07:44 03.04.2024

Силами ППО ліквідовано чотири з чотирьох ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

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Силами ППО ліквідовано чотири з чотирьох ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

Силами протиповітряної оборони на території кількох областей було ліквідовано 4 із 4 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі в середу вранці.

"Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донецькій області трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БПЛА "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - рф", - сказано в повідомленні.

"Знищено 4 ударних БПЛА", - зазначили військові.

Уточнюється, що "шахеди" були ліквідовані підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України в Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

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