НАТО розробляє план допомоги Україні на суму до $100 млрд

НАТО працює над ідеєю п'ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході, зокрема, у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, повідомляє у вівторок Financial Times з посиланням на джерела.

"Це стане переходом Рубікону. У НАТО з'явиться роль у координуванні летальної підтримки України... Я бачу ознаки появи консенсусу", - розповів газеті один із дипломатів, обізнаних із ситуацією.

За словами кількох дипломатів, так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять 32 країни-члени альянсу.

Якщо пропозицію схвалять, вона дасть НАТО контроль над очолюваною США контактною групою щодо України і дасть змогу альянсу керувати постачанням летальної зброї Києву, пояснює газета.

Вона зазначає, що робота над планом Столтенберга відбувається на тлі того, що Конгрес США з осені минулого року не може узгодити великий пакет допомоги для Києва.

При цьому пропозиція Столтенберга в разі імплементації передбачатиме набагато скромнішу американську фінансову участь, ніж планувалося досі. Так, згідно з однією з розглянутих схем, США потрібно буде передати в загальний фонд НАТО тільки $16 млрд.

FT наголошує, що цю пропозицію обговорять пізніше цього тижня глави МЗС НАТО на зустрічі в Брюсселі.

Зазначається, що Столтенберг представив пропозицію як спосіб "захистити механізм від вітрів політичних змін". Financial Times називає однією з таких змін можливу перемогу експрезидента США Трампа на виборах у листопаді 2024 року.

Столтенберг планує досягти згоди до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні цього року. Водночас два дипломати зазначили, що для ухвалення плану необхідна згода всіх 32-х членів альянсу, і на переговори можуть піти місяці.

Прихильники ідеї Столтенберга, як зазначає Financial Times, вважають, що в разі згоди на заснування подібного фонду, країни НАТО "зможуть представити Києву конкретні результати саміту альянсу з урахуванням того, що проти бажаного Україною прогресу на шляху вступу в НАТО виступає значна кількість країн-членів альянсу".