У Дніпрі через ракетну атаку пошкоджено будівлю навчального закладу, діти не постраждали - ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджено один із навчальних закладів, діти не постраждали - вони були в укритті, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено один із навчальних закладів. На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії", - додав Лисак.