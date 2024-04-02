Події

14:53 02.04.2024

У "Дії" розпочато прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків

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У "Дії" розпочато прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків

Застосунок "Дія" почав приймати заяви про пошкоджене або знищене майно до Міжнародного реєстру збитків, дані якого стануть основою для майбутніх репарацій, повідомило Мінцифри в телеграм-каналі у вівторок.

"Запускаємо перший етап подання заяв до Міжнародного реєстру збитків у "Дії". Повідомляйте про пошкоджене або знищене майно", - зазначено в повідомленні.

Акцентується, що на першому етапі українці зможуть повідомити про пошкодження або руйнування приватного будинку, квартири, дачного або садового будинку, житлового приміщення.

Для подання заяви потрібно бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади, йдеться в повідомленні.

Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого або пошкодженого майна, зокрема ті, нерухомість яких розташована на тимчасово окупованих територіях, пообіцяли в Мінцифри.

Далі буде можливість подавати заяви до реєстру про вимушене переміщення, шкоду життю, здоров'ю, катування та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава, написав у телеграм-каналі віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Росія має заплатити за шкоду, а для цього Мін'юст разом із USAID і проєктом TAPAS працює над досить складним і тривалим процесом репарацій. "Дія" робить подання заяв до реєстру простим, доступним і безпечним", - повідомив Федоров, вказавши, що для доступу до нової послуги застосунок потрібно оновити до останньої версії.

Раніше Федоров повідомив, що українці з квітня зможуть у "Дії" подавати заяви про знищене майно до Міжнародного реєстру збитків.

 

 

Теги: #репарації #дія #реєстр_збитків

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