Атаки на НПЗ у Татарстані є спільною операцією СБУ і ГУР - джерело

Атака нафтопереробного заводу в Татарстані за допомогою дрона минулої ночі є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони, повідомило поінформоване джерело агентства "Інтерфакс-Україна".

"Нічна "бавовна" на НПЗ у Татарстані - це спільна операція СБУ і ГУР. Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, після чого там виникла пожежа", - розповів співрозмовник агентства у вівторок.

За інформацією джерела, потужність цієї установки становила 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Також, за його словами, цей завод входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, щоб у РФ було менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету росії", - підсумувало джерело.