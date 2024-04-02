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09:42 02.04.2024

Мінреінтеграції України повідомило про збільшення випадків шахрайства, замаскованого під допомогу від міжнародних донорів

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Мінреінтеграції України повідомило про збільшення випадків шахрайства, замаскованого під допомогу від міжнародних донорів

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про збільшення випадків шахрайських дій, замаскованих під грошову допомогу від міжнародних донорів.

"Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію грошової допомоги від Міжнародної організації з міграції ООН. У зв'язку з цим МОМ наголошує, що ніколи не використовує гугл-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві наголошують, що не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел.

Зокрема, у Мінреінтеграції закликають ніколи не надавати таку інформацію: тризначний номер на зворотному боці картки (CVV/CVC-код); пін-код картки; логін і пароль для інтернет-банкінгу; коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

Теги: #шахрайство #мінреінтеграції

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