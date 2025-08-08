Інтерфакс-Україна
Події
18:22 08.08.2025

На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру – прокуратура

1 хв читати
На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру – прокуратура
Фото: https://gp.gov.ua/

Правоохоронці за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур припинили діяльність 31 шахрайського кол-центру, які працювали у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі Дніпропетровської області, повідомляє Офіс генерального прокурора у п'ятницю.

"Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ. "Оператори" схиляли громадян інвестувати кошти в криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі. Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію і списували кошти з банківських рахунків потерпілих", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокурорів, незаконно отримані гроші перераховувалися шахраями на підставні рахунки і банківські картки, після чого — переводилися в готівку через підконтрольних осіб. Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

"У ході обшуків вилучено понад 2 000 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурори готують клопотання щодо арешту вказаного майна", - уточнюють в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.

Теги: #дніпропетровщина #шахрайство #колцентр

