В ISW не підтверджують інформацію про просування окупантів до Часового Яру

Російські джерела поширювали інформацію про нібито просування ЗС РФ до Часового Яру, що розташований на захід від Бахмута, водночас в Інституті вивчення війни (ISW) не спостерігали візуального підтвердження цього.

"Декілька російських джерел стверджували 1 квітня, що підрозділи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ПДД) просунулися до Часового Яру (на захід від Бахмута) через лісові масиви в заповіднику Ступки-Голубовські 2 і наразі перебувають на відстані від 650 метрів до одного кілометра від східної околиці Часового Яру", - йдеться у звіті за 1 квітня.

У ISW зібрали дані, які підтверджують, що окупанти перебувають приблизно за 1,5 км від східної околиці Часового Яру. На геолокаційних знімках від 1 квітня видно наслідки невдалої атаки російської бронетехніки на Іванівське, яке розташоване між Бахмутом і Часовим Яром. Водночас один із російських військових блогерів стверджує, що за останні дні ворожі війська втратили п'ять або шість одиниць бронетехніки внаслідок атак біля Іванівського.

За даними ISW, українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на захід від Бахмута в районі Іванівського, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки і на південний захід від Бахмута в районі Андріївки та Кліщіївки.