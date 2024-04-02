2 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 769 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 769 RUSSIAN AGRESSION

2 квітня відзначають Міжнародний день дитячої книги, Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день перевірки фактів.

Православна церква вшановує пам'ять Тита Чудотворця.

Міжнародний день дитячої книги

Цього дня народився відомий дитячий письменник Ганс Крістіан Андерсен. А ініціатором створення окремого свята дитячої книги стала Еллі Лепман, громадська діячка та авторка дитячої літератури. Вона також заснувала Міжнародну раду з дитячої книги.

Всесвітній день поширення знань про аутизм

Подія була організована з ініціативи ООН у 2007 році. Аутизм є дефектом психологічного та психічного розвитку, причини якого поки що невідомі. Хвороба проявляє себе в перші роки життя і таким дітям складно контактувати з іншими людьми і взагалі із зовнішнім світом. Уперше це порушення описав лікар Каннер у 1943 році.

Міжнародний день перевірки фактів

Офіційно свято було створено 2016 року і уперше відзначено 2 квітня 2017 року. Ідея проведення Міжнародного дня перевірки фактів виникла внаслідок безлічі кампаній із дезінформації, що проводяться в Інтернеті, особливо в соціальних мережах.

Ще цього дня:

1905 - Офіційно відкрито Сімплонський тунель (20 км) під Альпами, що з’єднав Швейцарію та Італію;

1912 - Лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли;

1967 - У день народження казкаря Ганса Християна Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги;

1968 - У районі Зейтун, на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії;

1978 - На американському телеканалі CBS розпочався показ серіалу "Даллас", який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років;

1982 - Аргентинський десант висадився на Фолклендських островах. Початок Фолклендської війни;

1989 - Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави;

2007 - Президент України Віктор Ющенко підписав указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.

Церковне свято

День пам'яті святого ієромонаха Тита Чудотворця. Він був видатним представником християнської церкви, який заслужив повагу і любов вірян своїм доброчесним життям і чудотворними вчинками. Він народився в Студійському монастирі біля Константинополя в IX столітті та з юних років віддавав перевагу духовному розвитку і постійним постам.

Преподобний Тит відомий чудотворними вчинками, якими Бог наділив його за доброчесне життя. Він зціляв хворих, відновлював здоров'я і давав надію зневіреним. Під час іконоборства, що охопило Візантію у VIII та IX століттях, він мужньо обстоював православне шанування ікон і відмовився виконувати накази імператора, який намагався знищити християнські святині.

Іменини: Григорій, Микита.